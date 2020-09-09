Balkan Panorama Film Festivali’nin Bu Yılki Onur Konuğu Müjde Ar

15 – 21 Ekim 2020 tarihler arasında Buca Belediyesi’nin himayesinde İzmir’de gerçekleşecek 6. Balkan Panorama Film Festivali bu yıldan itibaren sinemaya katkılarından dolayı yerli ve yabancı birer sinema emekçisini Onur Konuğu olarak davet etmeye karar verdi. Türkiye’den bu yılki Onur Konuğu sinemamızın değerli oyuncusu Müjde Ar olacak. Ar, 1974 yılında ilk kez Aşk-ı Memnu adlı dizi ile TV seyircisi karşısına çıktı, 1975 yılında Babacan adlı filmle sinemaya geçti. Balkanların en tanınmış oyunculardan Rade Šerbedžija ve sinemamızın unutulmaz yüzü Müjde Ar, İzmir, Buca’da seyirciyle buluşacak.

Basın Bülteni

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