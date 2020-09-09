27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması Finalistleri ve Jürileri Açıklandı

Türkiye’deki güzel sanatlar ve iletişim fakültelerinin sinema – televizyon bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin filmlerinin yarışacağı 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması’nın ön değerlendirmeleri 24 Ağustos – 08 Eylül 2020 tarihleri arasında yapıldı. Yarışmada toplam 22 kısa film yarışacak. Ana jürinin yaptığı değerlendirmeler ardından her bir kategoride en iyi film ödülünü kazanan yapım belirlenecek ve her kategorinin en iyi filmine 10.000 TL tutarında para ödülü verilecek. Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması’nın kazananları festivalin ödül töreninde açıklanacak.

Basın Bülteni

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61 Sokak No: 4



Circle



Doğa’nın Macerası



Esinti



Girdap (Vortex)



Görüntülü Günlük



Guguk Kuşu



İris



Kimsesiz (Bekes)



Labirent (Labyrint)



Mahallenin Bazı Kedileri



Monachopsis



Ormanın Çakalları



Otis Tarda



Perdeler



Seval



Son Akşam Yemeği



Sosyal Aile (The Social Family)



Şeker Gıda



Tütübaklar: Ölümsüz Kahramanlar



Vaveyla



Yeryüzü Ayakları (Feet of Earth)

