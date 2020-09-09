Altın Portakal Ulusal Yarışma Jürileri Belli Oldu

03 Ekim’de başlayacak 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı. Festivalin ulusal yarışmalarının jüri üyeleri belli oldu. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na oyuncu Ercan Kesal başkanlık edecek. Senarist Gülse Birsel, yönetmen Kıvanç Sezer, oyuncu Taner Birsel ile gazeteci Zeynep Oral jürinin diğer değerli üyeleri olarak ödüllerin sahiplerini belirleyecek. 10 filmin yarışacağı Ulusal Belgesel Film Yarışması jürisi; Bingöl Elmas, Köken Ergun ve Kurtuluş Özgen’den oluşurken, festivalin Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’na seçilen 12 filmi Cemre Ebuzziya, Müge Turan ve Ömür Atay’dan oluşan jüri değerlendirecek.

Basın Bülteni

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Bingöl Elmas / Cemre Ebüzziya



Çiğdem Vitrinel / Coşkun Çokyiğit



Ercan Kesal / Gül Yaşartürk



Gülse Birsel / Kıvanç Sezer



Köken Ergün



Kurtuluş Özgen / Müge Turan



Murat Tırpan / Mustafa Kara



Ömür Atay / Taner Birsel



Tunç Davut / Zeynep Oral

