Disney ile #SinemaAşkına

Disney, sinemaseverlerin film izleme tutkusunu kutladığı, kalbe dokunan bir kampanyaya imza atıyor. Pixar Animation Studios, Marvel Studios ve Lucasfilm’den sonra 20th Century Studios, Searchlight Pictures ve Blue Sky Animation gibi birbirinden saygın stüdyoları bünyesine katarak film portföyünü daha da zenginleştiren Disney, bugüne dek hep güçlü hikâyelerin anlatıcısı oldu. Ses getiren filmlerine imza atarak yediden yetmişe tüm aile üyelerine seyir zevki sundu. Bugün de gelenek bozulmuyor ve Eylül ayında ardı ardına vizyona giren ve girecek olan Mulan, Hadi Gidelim ve Yeni Mutantlar filmleri ile salonlarda heyecanlı yolculuk devam ediyor.