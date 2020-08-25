Tayfun Tezgören’i Kaybettik

Çeşitli film ithalatçısı şirketlerde sinema filmlerinin televizyonlara kiralanması, sinemalara dağıtımı gibi görevlerde çalışan Tayfun Tezgören, 25 Ağustos 2020 Salı günü mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Uzun yıllar Medyavizyon Film’de çalışan Tezgören, şirket bünyesinde faaliyet gösteren Sinema TV kanalında gösterilen yabancı filmlerin programlanmasında görev aldı. Tayfun Tezgören’in cenazesi, 25 Ağustos 2020 Salı günü, Üsküdar Karacaahmet Şakirin Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazını müteakip Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.