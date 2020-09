RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V, Jung Kook’un oynadığı Break The Silence: The Movie, 10 Eylül 2020’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla vizyona çıkarılıyor.

BTS Dünya Turnesi, Love Yourself: Speak Yourself bitti. Wembley Stadyumu’nda konser veren ilk Koreli grup BTS oldu. Turnenin ziyaret ettiği şehirler arasında Los Angeles, Chicago, New York, São Paulo, Londra, Paris, Osaka, Shizuoka, Riyad ve Seul yer alıyor. Break The Silence: The Movie filmi BTS’le turne boyunca dünyayı geziyor, grubun her üyesinin hikâyesinin iç yüzünü ortaya çıkarıyor. Filmde, BTS grubunun sahnede olmayan diğer yüzüne tanık oluyoruz.