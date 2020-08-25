Hüseyin Yeşil’i Kaybettik

Malatya’nın en eski sinema salonlarından Yeşil Sinema’nın kurucusu ve işletmecisi Hüseyin Yeşil, 25 Ağustos 2020 Salı günü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yeşil, Malatya’da 1957 yılında 4 ortağı ile Yeni Melek Sineması’nı kurarak sinemacılığa başladı. Renkli, Can, Büyük, Şehir, Pınar, Şark ve İstanbul Sineması’nı çalıştırdı. 61 yıl sinema sektörünün içerisinde olan Hüseyin Yeşil, sinemasını önce oğlu Hacı Yeşil’e, sonra torunu Murat Yeşil’e devretti. Hüseyin Yeşil’in oğlu Hacı Yeşil de 4 gün önce, 21 Ağustos Cuma günü salgın nedeniyle vefat etmişti. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.