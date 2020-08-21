Hacı Yeşil’i Kaybettik

Malatya’nın en eski sinema salonlarından Yeşil Sinema’nın ikinci nesil işletmecisi Hacı Yeşil, 21 Ağustos 2020 Cuma günü hayatını kaybetti. Hacı Yeşil’in bir hafta önce solunum yetmezliği sebebiyle Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldığı ve koronavirüs sebebiyle vefat ettiği belirtildi. Evli olan Hacı Yeşil’in oğlu Murat Yeşil, ailenin üçüncü nesil temsilcisi olarak Yeşil Sinema’yı işletiyor. Hacı Yeşil’in cenazesi, 22 Ağustos Cumartesi günü Şehir Mezarlığı Camii’nde kılınacak cenaze namazını müteakip Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.