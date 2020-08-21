Stephen S. Campanelli’nin yönettiği ve Sladen Peltier, Forrest Goodluck, Ajuawak Kapashesit ile Michiel Huisman’ın oynadığı Kızıl Şampiyon (Indian Horse), 28 Ağustos 2020’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Hann Media tarafından vizyona çıkarılıyor.

Saul, yedi yaşındayken ailesinden koparılarak Kanada’nın Katolik yatılı okullarından birine gönderilir. Bu ortamda Saul, kendi dilini konuşma ve geleneklerine göre yaşama özgürlüğünden mahrumdur. Zor koşullarda yaşayan Saul, kendisi için kurtuluşu hokey oynamakta bulur. Oyunun büyüsüne kapılan Saul, hokeyin nasıl oynanacağını öğrenmekle kalmaz önce yerel lige, sonra profesyonel lige geçer.