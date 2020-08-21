İzzy Clarke’ın yönettiği ve Ray Anand, Slim Durst ile Sarah Kenny’nin seslendirdiği animasyon film Dinozorlar (Dino Brained), 28 Ağustos 2020’de CJ Entertainment dağıtımıyla Vişne Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Dinozor Fang ve yardımcısı Scale, kendilerine verilen görevi yerine getirmek için uzay gemileri ile galakside yolculuğa çıkarlar. Bilgi arayışında olan dinozorlar ekibi, bu yolculuk sırasında profesör Claw ile bağlantı kurarlar ve bu andan itibaren onların zekâsı inanılmaz ölçüde gelişir ve güçlenir. Öğrenmenin sonu olmadığını anlayan Fang ve Scale bu süreçte kendilerini binbir türlü maceraların içinde bulur.