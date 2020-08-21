Scott Martin’in yönettiği ve Jason Patric, Lou Diamond Phillips, Danny Trejo ile Christoph Sanders’in oynadığı Big Kill Kasabası (Big Kill), 28 Ağustos 2020’de CJ Entertainment dağıtımıyla CNS Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Muhabececi Jim, karısının ölümünün ardından Arizona’da yaşayan kardeşine yanına gitmek için Batı’ya doğru yola koyulur. Jim, yolculuk sırasında Jake ve Travis adında kanunun iki tarafından da ayakları olan iki silahlı adamla arkadaş olur. Big Kill adı ile anılan kasabaya geldiklerinde, düşündüklerinden bambaşka şeylerle karşı karşıya kalırlar. Big Kill kasabasında onları bekleyen şey hayatta kalma mücadelesidir.