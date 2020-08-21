Roman Polanski’nin yönettiği ve Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanielle Seigner ile Gregory Gadebois’in oynadığı Subay ve Casus (J’accuse – An Officer And A Spy), 28 Ağustos 2020’de CJ Entertainment dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ocak 1895’te, genç subay Alfred Dreyfus (Louis Garrel), Almanya’ya bilgi sızdırmakla suçlanır ve casusluk yaptığı gerekçesiyle Şeytan Adası’nda ömür boyu hapis cezasına çarptırılır. Askeri istihbarat biriminin başındaki Georges Picquart (Jean Dujardin) bilgi sızıntısının devam ettiğini keşfettiğinde, kendisini yalanlarla dolu tehlikeli bir labirentin içinde bulur.