Tüm Zamanların En Çok İzlenen Filmleri 20 – 22 Ağustos Tarihleri Arasında AçıkhavADA Sinema’da

AçıkhavADA Sinema, tüm zamanların en çok izlenen yerli ve yabancı yapıtlarını sinemaseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Vesikalı Yarım, Amélie, Mad Max: Fury Road filmleri, 20, 21, 22 Ağustos’ta Büyükada Arabacılar Meydanı’nda izleyicilerle buluşacak. 22 Ağustos Cumartesi akşamı, Batı sinema tarihinin kült yapıtlarından biri olarak hafızalara kazınan Mad Max: Fury Road filminin gösterimi, Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu’nun (FIPRESCI) başkanlığını üstlenen sinema yazarı Alin Taşçıyan’ın sunumuyla gerçekleşecek.

Basın Bülteni

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