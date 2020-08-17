Fırst Cut Lab Başvuruları Açıldı

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali’nin endüstri bölümü Bosphorus Film Lab bünyesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek First Cut Lab’ın başvuruları açıldı. Bu yıl 24 – 29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan First Cut Lab’ın Türkiye ayağına başvuran kurgu aşamasındaki projelerden seçilecek iki uzun metrajlı kurmaca filmin yapımcısı ve yönetmeni, uluslararası danışmanlar ile filmleri üzerine çalışma fırsatı bulacak.

Basın Bülteni

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