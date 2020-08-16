Türkiye – Almanya Film Festivali, 2 Filmiyle Nürnberg Yaz Geceleri Film Festivali’ne Konuk Oluyor

Nürnberg 25. Türkiye – Almanya Film Festivali, pandemi salgını nedeniyle Ekim ayına ertelenmişti. Festival yöneticileri sinemaseverlerden ayrı kalmaya dayanamayarak göstermeyi planladıkları Kanak Atack ve Topal Şükran’ın Maceraları adlı filmlerini, Nürnberg Yaz Geceleri Film Festivali’nde 20 ve 21 Ağustos tarihlerinde gösteriyor. Kanak Attack filminin gösterimine başrol oyuncusu Luk Piyes de katılacak ve seyircilerle söyleşecek. Onur Ünlü, Topal Şükran’ın Maceraları’nda yine bir sürpriz yapıyor ve bizlere, uzun diyalogsuz filmin nasıl olduğunu gösteriyor. Henüz Türkiye’de vizyona çıkarılmayan filmin başrolünde Demet Evgar oynuyor.

Basın Bülteni

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