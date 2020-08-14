TRT Destekli Oscar Adayı Belgesel, Televizyonda İlk Kez Ekranlara Geliyor

Yönetmenliğini Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov’un yaptığı TRT destekli Bal Ülkesi adlı belgesel, televizyonda ilk kez TRT 2’de izleyiciyle buluşuyor. İki dalda Oscar ödülüne aday gösterilen belgesel, uluslararası prestijli festivallerde de önemli ödüllere layık görüldü. Başrollerinde Hatidze Muratova, Nazife Muratova ve Hussein Sam’ın yer aldığı Honeyland, Avrupa’da yabani arı yetiştiriciliğiyle uğraşan son kadın olan 50 yaşındaki Türk kökenli Hatice karakteri üzerinden çevre ve doğal kaynakların kullanımını ele alıyor. Film, ABD’de geçen yıl düzenlenen Sundance Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü alırken, filmin yönetmenleri Büyük Jüri Ödülü’ne layık görüldü.

Basın Bülteni

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