Dev Yönetmenin Doğuşu ve Gelişimi, Kurosawa’nın Raşomon’u Çıktı

Paul Anderer, Kurosawa’nın Raşomon’u adlı incelemesinde, sinema sanatının başyapıtı Raşomon’a, büyük yönetmeni Akira Kurosawa’nın gelişimine ve dönemin Japonya’sındaki çarpıcı ve renkli dünyaya yepyeni bir bakış açısı getiriyor. Dünya çapında bir ikon statüsüne erişmiş olmasına karşın Kurosawa’nın hayat hikâyesi hâlâ bilinmezliğini korur. Bu açıdan bir tür Raşomon etkisiyle hayatın sanatı taklit ettiği söylenebilir. Bu kitap önce genç bir sosyalist ve bir ressam olarak Kurosawa portresini, ardından sıra dışı bir duyarlığa sahip ağabeyi Heigo’nun hayatındaki rolünü, son olarak da köklü kültürel değişimlerin yaşandığı yirminci yüzyılın Japonya’sını anlatıyor.