Francis Annan’ın yönettiği ve Daniel Radcliffe, Daniel Webber, Ian Hart ile Nathan Page’in oynadığı Pretoria’dan Kaçış (Escape From Pretoria), 18 Eylül 2020’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Siyah Beyaz Movies tarafından vizyona çıkarılıyor.

Tim Jenkin’in Inside Out: Escape from Pretoria Prison isimli kitabından uyarlanan film, 1970’lerde yasaklı organizasyonlar adına ilan üretip dağıtma suçundan yargılanan Jenkin’in tutuklanması ve kaçışını konu alıyor. Film, 12 yıl ceza alıncakendisi gibi tutuklu arkadaşları Alex Moumbaris ve Stephen Lee ile yüksek güvenliği hapishane Pretoria’dan kaçmaya çalışan ekibin zorlu hikâyesini anlatıyor.