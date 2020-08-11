Muhammet Erkam Bülbül’ün yönettiği ve Serdar Gökalp, Ege Kökenli, Gökay Müftüoğlu ile Bülent Alkış’ın oynadığı Son Şaka, 16 Ekim 2020’de CJ Entertainment dağıtımıyla Two Productions tarafından vizyona çıkarılıyor.

Telefon şakalarıyla tanınan radyocu Serdar, sevgilisi Ayşen’e evlilik teklifi ederken de yüksek prodüksiyonlu bir şakaya başvurur. Ayşen evlilik teklifini hemen kabûl etmez. Üstelik, şaka yüzünden asabı da fena bozulmuştur. Serdar’ı affetmesi için birlikte tatile çıkmaları gerekmektedir. Ayşen’in ısrarıyla ortak arkadaşları Yusuf’un da katıldığı bu yolculuk sırasında, üçlü; jandarma komutanı, mafyatik Erol ve otel müdürü Derya’nın yer aldığı karmaşık bir serüvenin ortasına düşer.