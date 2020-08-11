Ahmet Keskin’i Kaybettik

SİNE-SEN Sinema Emekçileri Sendikası eski genel sekreterlerinden, yapım ekibi çalışanı, oyuncu Ahmet Keskin, 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü hayatını kaybetti. Tarkan: Gümüş Eyer, Yavrum, Onu Allah Affetsin, Tarkan: Viking Kanı, Ringo Gestapo’ya Karşı, Ağlıyorum, Bacım, Üç Halka Yirmibeş gibi filmlerin yapım ekiplerinde görev yapan Ahmet Keskin, Nuri Akıncı’nın yönettiği Civan Ali, Tarık Tibet’in yönettiği Cehennem ve yine Tarık Tibet’in yönettiği Kara Yemin adlı filmlerde ise oyuncu olarak da beyazperdeye geldi. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.