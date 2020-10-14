Son Şaka’dan, Şaka Gibi Gala

Kasım ayında vizyona girecek Son Şaka filmi bir ilki gerçekleştiriyor ve Türkiye’de ilk defa, fragmanının ilk yayını için gala düzenliyor. Youtube üzerinden online yapılacak gala öncesinde, canlı yayını takip edecek herkes, oyuncularla yapılan söyleşileri ve özel videoları da izleme şansı yakalayacak. Filmin oyuncuları, fragman galası için röportaj vermek üzere bir sinema salonunda buluştular. Sinema salonlarının güvenli bir eğlence olduğunun altını çizmek için sinema salonunda buluşmayı tercih ettiklerini belirten filmin oyuncuları; Serdar Gökalp, Ege Kökenli, Gökay Müftüoğlu, Perihan Ünlücan, Özer Arslan, Osman Doğan ve Kemal Başar; filmin fragmanını sinema salonunda hep beraber izlediler.

Basın Bülteni

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