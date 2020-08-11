Nuh Tepesi Filmi HBO’da

Başrollerinde Ali Atay, Haluk Bilginer ve Hande Doğandemir’in yer aldığı Nuh Tepesi filmi, pandemi nedeniyle sinemalar kapılarını kapatmadan kısa bir süre önce gösterime girmiş, gişede yoğun bir ilgi görünce dağıtımcısı tarafından filmin gösterildiği salon sayısı arttırılmıştı. Başarılı bir festival turunun ardından Nuh Tepesi filmi, uluslararası seyircisiyle buluşmasına HBO kanalında kaldığı yerden devam edecek. Filmin yıl sonuna doğru HBO’da yayınlanması bekleniyor. Türkiye’de ise televizyon ve dijital platform seyircisiyle hangi mecrada buluşacağı merak edilen film, önceki hafta kapılarını yeniden açan sinemalarda gösterimini hâlâ sürdürüyor.

Basın Bülteni

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