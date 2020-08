Hızlı ve Öfkeli Filmlerinden İlham Alan One Shot’tan Video Klip

Atlantic Records ve Universal Pictures firmaları, Hollywood’un ünlü yıldızlarıyla dolu ve tüm zamanların araba yoğunluklu en popüler film serisi olan Hızlı ve Öfkeli’nin yeni filmini müjdeleyen The Road to F9′un çıkışını daha önce sinemaseverlere resmen duyurmuştu. The Road to F9, Hız Efsanesi’nin tarihi ile aynı oranda etkileyici olan müzik albümleri geleneğini, popüler film serisinden ilham alarak tamamı yeni şarkılardan oluşan koleksiyonla devam ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde dinleyicilerin beğenisine sunulan Youngboy Never Broke Again’in Lil Baby ile seslendirdiği ilk single One Shot’ın video klibi izleyiciler ile buluştu. Video klibe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Basın Bülteni

Klibi izlemek için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.