Christian Volckman’ın yönettiği ve Olga Kurylenko, Kevin Janssens, Joshua Wilson ile John Flanders’in oynadığı Oda (The Room), 21 Ağustos 2020’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Siyah Beyaz Movies tarafından vizyona çıkarılıyor.

New York’ta yaşayan otuzlu yaşlardaki Kate ve Matt, daha otantik ve sağlıklı bir yaşam arayışındadır. Bunun için şehirden ayrılmaya karar veren çift, New Hampshire’da eski bir eve taşınır. Yeni hayatlarına alışmaya çalışan çift, evlerinde istedikleri şeyleri gerçekleştirebilecek olağanüstü bir güce sahip gizli bir oda keşfeder. Bir gün odadan, daha önce deneyip sahip olamadıkları çocuğu vermesini isterler.