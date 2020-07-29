Tenet, 26 Ağustos’ta Imax Seçeneğiyle Sinemalarda

John David Washington, Christopher Nolan’ın orijinal bilim – kurgu aksiyon filmi Tenet’ın, yeni kahramanı. Filmin kahramanı, alacakaranlığın içinde, gerçek zamanın ötesinde açığa çıkarılabilecek, uluslararası bir casusluk görevinde çalışmaktadır. Bütün dünyayı kurtarabilmek adına, çıktığı yolculukta sahip olduğu tek donanımı bir kelimeden ibarettir: Tenet. Filmin uluslararası oyuncu kadrosunda yer alan isimler arasında Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor Johnson, Clemence Poesy, Michael Caine ve Kenneth Branagh gibi isimler var. Yazar ve yönetmen Christopher Nolan, filmi Imax ve 70 mm teknikleri kullanarak perdeye taşıdı.

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