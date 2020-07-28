3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu

2016 yılından itibaren Türkiye’de sinema felsefesi alanında ilk ve tek uluslararası alan indeksli akademik dergi olarak faaliyette bulunan ve yine YouTube kanalıyla video makalelere ve sinema eğitimi etkinliklerine yer verme özelliğiyle ilk ve tek olma özelliğine sahip SineFilozofi Dergisi, sinema felsefesi sempozyum faaliyetleriyle de düşünenleri yine bir araya getiriyor. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu’nun üçüncü bu yıl, 04 – 06 Aralık 2020 tarihinde Akbank Sanat’ta gerçekleştirecek. Sempozyum, sinema ve felsefe ilişkisi açısından işaret edilen geniş alan üzerine, derinlemesine düşünme, tartışma ve inceleme olanağı yaratma amacını taşıyor.

Afiş / İlan

