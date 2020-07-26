Zeynep Dadak ve Deniz Tortum’un Yeni Filmleri 19. DokuFest’te İzleyici ile Buluşacak

Her yıl farklı ülkelerden filmleri Kosova’da bir araya getirerek yılın önemli sinema olaylarından birini gerçekleştiren DokuFest, bu yıl pandemi nedeniyle 07 – 15 Ağustos tarihleri arasında online olarak düzenliyor. Festival Scope ve Shift72 işbirliğiyle hazırlanan online platformda gösterime sunulacak filmler arasında Zeynep Dadak imzalı Ah Gözel İstanbul, Deniz Tortum‘un yeni filmi Maddenin Halleri ve Ceylan Özgün Özçelik’in yenisi Ankebût adlı film de yer alıyor.

Basın Bülteni

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