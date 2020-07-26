TRT’den Saraybosna Film Festivali Çıkarması

26. Saraybosna Film Festivali’nin açılış filmi, Bosnalı yönetmen Pjer Zalica’nın yönettiği TRT yapımı Odaklan Babaanne olacak. Filmin hikâyesi 1992 Nisan’ında, Bosna Savaşı’nın ilk zamanlarında geçiyor. SFF’de yarışacak finalistler arasındaki TRT ortak yapımı Mavzer dünya prömiyerini Saraybosna’da gerçekleştirecek. Fatih Özcan’ın ilk uzun metrajlı filmi Orta Anadolu’da bir dağ köyünde geçiyor. Film, koyunlarını kurtlardan korumak için bir mavzer satın almaya çalışan Veysi’yi, oğlu Mustafa’yı ve kardeşini anlatıyor Bu yıl .SFF’ye seçilen 16 proje arasında olan Bir Tutam Karanfil, yaşlı bir mülteci olan Musa ile onun küçük torunu Halime’yi takip ediyor.