Ercan Kesal’ın Yönetmen Koltuğuna Oturduğu İlk Filmi Nasipse Adayız’ın Türkiye Prömiyeri İstanbul Film Festivali’nde Gerçekleşti

Ercan Kesal’ın yönettiği, ilk uzun metraj filmi Nasipse Adayız’ın Türkiye prömiyeri 39. İstanbul Film Festivali’nde film ekibininkatılımıyla dün akşam (24 Temmuz Cuma) Sakıp Sabancı Müzesi’nde yapıldı. Gösterime Ercan Kesal, Selin Yeninci, İnanç Konukçu, Müttalip Müjdeci, Nazan Kesal, Yamaç Okur ve Serhat Midyat katıldı. Filmin Türkiye prömiyerinde Kesal’ın Çukur dizisindeki oyuncu arkadaşları Aras Bulut İynemli ve Necip Memili de katıldı.

Basın Bülteni

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Ercan Kesal



Nazan Kesal – Ercan Kesal – Selin Yeninci



Nazan Kesal – Ercan Kesal – Selin Yeninci – İnanç Konukçu



Necip Memili – Ercan Kesal – Aras Bulut İynemli

