Kadir Genç’in yönettiği ve Yağmur Çapal, Neslişah Ertürk, Göknil Gök ile Uğur Elaldı’nın oynadığı Cin Baskını, 21 Ağustos 2020’de MC Film dağıtımıyla Makinist Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ziynet ve Alev aynı okulda okumaktadır. Alev arkadaşı Ziynet’in okuldaki başarısını ve insanlarla olan ilişkilerini kıskanmaktadır. Alev Ziynet’in mutsuzluğu için farklı büyülere başvurur. Ancak bu yaptıkları bambaşka sorunlara yol açacaktır.