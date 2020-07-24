Ahmet Levent Pala’nın yönettiği ve Emre Taştekin, Zeynep Coşkun, Umut Temizaş ile Nur Erkul’un oynadığı Bir Yalnızlık Şarkısı, 07 Ağustos 2020’de MC Film dağıtımıyla Infiniti Medya tarafından vizyona çıkarılıyor.

Filmde, bir şarkı sözü yazarının, yeni şarkısını yazarken karşılaştığı dört farklı aşk hikâyesini iç içe izliyoruz. Aşk, ilişkiler ve yalnızlığın işlendiği filmde, aynı şehirde bambaşka yaşamlar süren yalnız insanların tesadüflerle karşılaşıp aşık olmaları, ortaya komik ve dramatik anlar çıkartıyor. Tüm bu duygu karmaşaları, şarkısını bitirmeye çalışan şarkı yazarının ve filmin mottosunu oluşturuyor: “Herşey biriyle tanışmanla başlar, kendinle tanışmanla biter.”