Haberler

TRT Ortak Yapımı 4 Film, 31. Ankara Uluslararası Film Festivali Finali’nde Yarışacak

Yorum yapın

Sinema alanında düzenlenen en prestijli yarışmalardan biri olan 31. Ankara Uluslararası Film Festivali Ulusal Uzun Film Yarışması’nın finalistleri belli oldu. Finale kalan 9 filmden, TRT ortak yapımı 4 uzun metrajlı film büyük ödül için yarışacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle bu yıl 03 – 11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 31. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde finale kalan 9 uzun metrajlı film arasında TRT ortak yapımı; Faysal Soysal’ın Ceviz Ağacı, Eylem Kaftan’ın Kovan, Cihan Sağlam’ın Uzun Zaman Önce ile Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er’in Omar ve Biz olmak üzere 4 uzun metraj film yer alıyor.

Ceviz Ağacı (Faysal Soysal)
Kovan (Eylem Kaftan)
Omar ve Biz (Maryna Er Gorbach, Mehmet Bahadır Er)
Uzun Zaman Önce (Cihan Sağlam)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir