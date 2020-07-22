Hayaletler, Venedik Film Festivali’nde

Küçük Kara Balıklar, Sulukule Mon Amour gibi ödüllü kısa filmleriyle tanıdığımız Azra Deniz Okyay’ın yazıp yönettiği Hayaletler, dünya prömiyerini 77. Venedik Film Festivali’nde yapacak. 02 – 12 Eylül 2020 tarihlerinde Venedik’in Lido Yarımadası’nda yapılacak festivalin Uluslararası Eleştirmenler Haftası bölümünde gösterilecek olan film Geleceğin Aslanı Ödülü için yarışacak. Hayaletler’in başrollerinde Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir oynuyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.