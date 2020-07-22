Prime’lılar Arabalı Sinemayı Sevdi

Türk Telekom’un ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Prime’ın her yaz düzenlediği Açık Hava Sineması, bu yıl pandemi nedeniyle arabalı sinema etkinliğine dönüştürüldü. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak yapılan gösterimler, izleyicileri güvenli bir ortamda sinemaya kavuşturdu. Türk Telekom Prime müşterileri, ücretsiz olarak Boğaz kıyısındaki Ortaköy Açık İspark’ta çeşitli ikramlar eşliğinde ağırlandı. Tüm gösterimlerde mekân tamamen doldu.

Gösterilen Filmler:

7. Koğuştaki Mucize

Aşıklar Şehri (La La Land)

Bayi Toplantısı

Lego Filmi 2 (The Lego Movie 2: The Second Part)

Rafadan Tayfa: Göbeklitepe