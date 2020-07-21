Marmara Forum’dan Açık Hava Arabalı Sinema Gecesi

İstanbul Bakırköy’de yer alan Marmara Forum Alışveriş Merkezi, yine sıra dışı bir etkinlik yapmaya hazırlanıyor. Gişe rekorları kıran ve görsel efektleriyle öne çıkan Aquaman filmi, arabalı açık hava sinema gecesinde, 25 Temmuz’da sinemaseverlerle buluşuyor. Salgın nedeniyle sinema salonlarının uzun süredir kapalı olduğu bir dönemde, sinemaseverlerin film hasretine son verecek etkinlik, 9 bin metrekare gibi geniş bir alanda gerçekleştirilecek. Tam bir görsel şölen vadeden ve 1 milyar dolar gişe hasılatı yapan ilk film olma özelliğine sahip Aquaman, 100 metrekarelik dev bir LED ekranda özel ışık şovları eşliğinde, konuklara benzersiz bir sinema deneyimi yaşatacak.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.