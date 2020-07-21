Köprüde Buluşmalar, Almanya ve Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu 10. Dönem Başvuruları Başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar, Medienboard Berlin – Brandenburg ve Hamburg Schleswig – Holstein Film Fonları işbirliği ile iki ülke arasındaki uzun metraj ortak yapım projelerini desteklemeyi amaçlayan Almanya -Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu 2011 yılında başladı. Bu yıl 10. kez geliştirme aşamasındaki projelere destek verecek olan fonun son başvuru tarihi 15 Eylül Salı olarak belirlendi. Fon tarafından desteklenen 53 film arasında Kız Kardeşler, Albüm, Ansızın, Nefesim Kesilene Kadar, Mavi Bisiklet, Sesime Gel, Babamın Kanatları ve Kardeşler bulunuyor.
- Basın Bülteni
- Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.