AçıkhavADA Sinema, 23 – 26 Temmuz Tarihleri Arasında Kült Olmaya Aday Filmlerle Devam Ediyor

AçıkhavADA Sinema bu hafta sinemaseverler için yine geniş bir seçki sunuyor. Sarı Mercedes: Fikrimin İnce Gülü, Ruhların Kaçışı (Sprited Away), Acı ve Zafer (Pain and Glory) ve Tosun Paşa filmleri, 23, 24, 25 ve 26 Temmuz’da izleyicilerle buluşacak. 23 Temmuz akşamı, en iyi yerli filmlerden Sarı Mercedes: Fikrimin İnce Gülü, geçtiğimiz günlerde vefat ede, edebiyatının önemli ismi Adalet Ağaoğlu’nun anısına gösterilecek. Bu özel gösterime yazar Şebnem İşigüzel, Başka Sinema kurucularından Azize Tan ve şair Ataol Behramoğlu katılacak.

Basın Bülteni

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Acı ve Zafer (Pain and Glory)

Ruhların Kaçışı (Sen To Chihiro No Kamikakushi – Sprited Away)



Sarı Mercedes: Fikrimin İnce Gülü (Mercedes Mon Amour)



Tosun Paşa

