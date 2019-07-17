Bulgaristan’dan Türk Filmine Ödül

Daha önce bir çok başarılı projelere imza atan genç yapımcı İhsan Taş, 2014 yılında çektiği ilk projesi Kaçış 1950 ile yeniden gündemde. Geçtiğimiz günlerde Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, filmin yapımcısı İhsan Taş’a “Kaçış 1950 filmini bizlere kazandırdığınız için teşekkür ederiz.” yazılı bir plaket yollamıştı. 1950 – 1970 yılları arasında Bulgaristan’dan, Türkiye’ye kaçmaya çalışan 3 Türk gencinin hikâyesini konu alan filmi beyazperdeye kazandıran İhsan Taş, filmin göçmenlerin 100. yılına denk gelmesiyle göçmenlere aynı zamanda 100. yıl sürprizi de yapmış ve filmi onlara armağan ettiğini açıklayarak alkışlanacak güzel bir davranış sergilemişti.

Basın Bülteni

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