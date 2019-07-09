Xavier de Choudens’in yönettiği ve Franck Gastambide, Melisa Sözen, Grine ile Camille Lollouche’un oynadığı Acele Baba Aranıyor (Damien Veut Changer le Monde – Adopt a Dady), 23 Ağustos 2019’da Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Damien ve kız kardeşi Melanie mutlu bir çocukluk geçirmişlerdir, ancak annelerinin ölümünden sonra ailenin büyüsü bozulur. Aradan 20 yıl geçer, Damien artık bir ilkokul öğretmenidir. Ülkede kalması için gerekli evrakları olmayan bir öğrencisi, annesiyle birlikte sınır dışı edilecekken, Damien yetkililere çocuğun kendi çocuğu olduğunu söyler. Çocuğu ve annesini kurtarmak için sıkı bir savaşa girer.

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