Altın Badem Datça’dan Kopuyor

2005 yılında Datça Altın Badem Sinema Günleri olarak başlayan ve yıllar yılı ülke genelinde büyük yankı uyandıran etkinlik yöreye büyük katkı sağladı. Datça halkının, değerli sinema sanatçılarıyla buluşmasına vesile olan festival, yıllar içinde gelişip kabına sığmaz oldu. Hal böyle olunca da, festivalin kapsamını genişletme zorunluluğu doğdu. 2017 yılına gelindiğinde festivalin kurucusu Saygın Medya adına başkan Saygın Kurt, komite ile yaptığı uzun toplantılar sonucunda Datça Altın Badem Turizm ve Yaşam Ödülleri olarak yola devam etme kararı aldı.

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