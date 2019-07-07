Her yıl Osmaniye’de, Anadolu Halk Bilimleri ve Kültür Derneği’nin düzenlediği kültür ve sanat bayramı bu yıl, 06 – 08 Eylül 2017 tarihleri arasında 11. kez gerçekleştiriliyor. Düzenlenecek Kültür – Sanat Bayramı’nın en önemli etkinliklerinden birisi de sinema konusunda yapılacak ve Özgür Film Festivali adı altında gerçekleştirilecek. Festival Yarışmalı ve Özgür Filmler Şenliği olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Festival kapsamında Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film Yarışması da düzenlenecek. 11. Özgür Film Festivali her yıl olduğu gibi bu yıl da, özgürlüğe sahip çıkan amaçlar peşinde olacak.

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