Dome Karukoski’nin yönettiği ve Nicholas Hoult, Lily Collins, Colm Meaney ile Derek Jacobi’nin oynadığı Tolkien, 05 Temmuz 2019’da TME Films dağıtımıyla vizyona çıkarılıyor.

Film, Yüzüklerin Efendisi filmiyle tanınan yazar J. R. R. Tolkien’in dünyanın en başarılı yazarlardan biri haline nasıl geldiğini anlatıyor. Kardeşliğin ve hayallerin gücü, aşk ve savaşın sebepleri ise filmin odak noktaları. Tolkien etkisi, edebiyattan sinemaya farklı alanlarda ses getirdi ve birçok eserin ilham kaynağı oldu. Tolkien’in çeşitli ejderhalardan ve korkutucu büyücülerden meydana gelen hikâyeleri insan doğasının güzel ve ilginç yanlarını çağrıştırıyor.

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