Geçmiş Olsun’a Çok Konuşulacak Prodüksiyon

Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek, Müge Boz, Alper Saldıran’ın oynadığı komedi filmi Geçmiş Olsun, 28 Haziran’da vizyona girdi. İnsanlığın sonunu getiren bir virüsün tüm dünyayı sarmasıyla küçük bir mahallelinin değişen hayatlarını güçlü bir mizah diliyle anlatan film, mekânları, kostümleri ve başarılı prodüksiyonuyla da dikkatleri çekecek. Çekim mekânlarının ön hazırlık çalışmaları 1,5 ay sürdü. 500 figüran için yaklaşık 650 adet özel tasarlanan kostüm dikildi.

Basın Bülteni

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