7. Koğuştaki Mucize Filminin Setinden İlk Kareler Yayınlandı

Kızını çok seven masum bir babanın adalet arayışını konu alan 7. Koğuştaki Mucize filminin çekimlerine geçtiğimiz günlerde Muğla’da başlandı. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu filmden ilk kareler yayınlandı. Son yıllarda geniş bir hayran kitlesine sahip olan, yetenekli oyuncu Aras Bulut İynemli’nin başrolünde olduğu film, Nisa Sofiya Aksongur’un canlandırdığı 7 yaşındaki kızıyla aynı zekâya sahip bir babanın hikâyesini beyazperdeye taşıyor.

Basın Bülteni

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