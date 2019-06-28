Wash Westmoreland’ın yönettiği ve Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson ile Denise Gough’un oynadığı Colette, 12 Temmuz 2019’da Başka Sinema dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Nobel Ödülü’ne aday gösterilen ünlü Fransız yazar Sidonie Gabrielle Colette’in hayat hikâyesini. Taşralı bir genç kız olan Gabrielle, Parisli yazar Henry Gauthier Villars ile evlenince, sanatın kalbinin attığı Paris’e taşınır. Kocası başarısız bir yazardır ve Gabrielle’in yeteneklerini fark eder. Villars, kariyerinin ve mali durumlarının kurtarıcısı olarak karısını görünce, kendi isminde yayınlanacak bir romanın gizli yazarı olarak Gabrielle’i kullanır.

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