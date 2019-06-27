Eric Tosti’nin yönettiği ve Timothe Vom Dorp, Edouard Baer, Marie Eugenie Marechal ile Guillaume Lebon’in seslendirdiği animasyon film Astronot Willy: Macera Gezegeni (Terra Willy: Planete Inconnue), 12 Temmuz 2019’da CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla FilmartıFilm tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ailesiyle uzayda yolculuk yapan Willy, bir kaza sonucu onlardan ayrılır ve kendini hiç bilmediği bir gezegende bulur. Bu egzotik yeni dünyada ve sevimli hayvanları karşısında Willy’nin yanında, ona bu yeni maceralarında eşlik edecek robot Buck vardır. İkili Willy’nin ailesini beklerken bu gizemli ve hayat dolu yeni gezegeni iyice keşfederler.

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