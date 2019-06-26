Yüzyılın En Güçlü Sporcusunun Nefes Kesen Hayatı: Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

Yönetmen Özer Feyzioğlu’nun ilk uzun metrajlı filmi olan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin çekimleri İstanbul’da sürüyor. Hazırlık aşamasında yaptığı antrenmanlar ve uyguladığı özel beslenme programıyla Süleymanoğlu’na ikizi kadar benzeyen genç ve yetenekli oyuncu Hayat Van Eck’in Londra Oteli’ndeki set gününden kareleri paylaşıldı. Senaryosunu Barış Pirhasan’ın yazdığı, yine gerçek bir hikâyeden sinemaya aktarılan Dijital Sanatlar’ın yeni filminin çekimleri sürüyor. Süleymanoğlu ilk çıktığı müsabakada, ilk kaldırdığı halterle şampiyon olan bir halterci olarak da biliniyor.

Basın Bülteni

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