Ödüllü Yönetmen Kıvanç Sezer’in Yeni Filmi Dünya Prömiyerini Karlovy Vary’de Gerçekleştirecek

İlk filmi Babamın Kanatları ile adını duyuran Kıvanç Sezer’in yeni filmi Küçük Şeyler’in fragmanı yayınlandı. Prömiyerini 54. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali kapsamında 01 Temmuz 2019 Pazartesi günü gerçekleştirecek olan Küçük Şeyler, festivalin ana yarışma bölümünde yarışıyor. Başrollerini Alican Yücesoy ve Başak Özcan’ın paylaştığı filmin yapımcılığını ise Tolga Karaçelik, Kıvanç Sezer ve Kanat Doğramacı üstleniyor.

Basın Bülteni

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