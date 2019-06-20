Yeni Yönetmenler Aranıyor

Türkiye’nin ilk ve tek genel ticaret fuarı 88. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında 11 – 15 Eylül 2019 tarihlerinde 19. Sinema Burada Festivali yapılıyor. Festival kapsamında ayrıca 4. Kısa Film Proje Yarışması da düzenlenecek. Filmlere yapım aşamasında destek olmak amacıyla düzenlenen yarışma için başvurular devam ediyor. Katılacak yapımcılar, resmi başvurularını http://ief.izfas.com.tr sayfasından yapacak. Son başvuru tarihi 02 Ağustos olarak belirlenen yarışmanın finali 10 Eylül’de yapılacak, ödüller sahiplerine festival açılışında verilecek.

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