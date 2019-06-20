Yıldızlar Altında Sinema Haftası Unutulmaz Bir Sinema Deneyimi Yaşatacak

Uluslararası Kadıköy Festivali kapsamında düzenlenen Yıldızlar Altında Sinema haftasında Sinematek / Sinemaevi, izleyicilere unutulmaz bir sinema deneyimi yaşatacak. 22 Temmuz 2019 Pazartesi günü, Charlie Chaplin’in ilk uzun metrajlı sessiz filmi Yumurcak (The Kid) Türkiye’de ilk kez açık havada orkestra müziği eşliğinde gösterilecek. Her akşam saat 21:00’de başlayacak gösterimlerde ayrıca Cennet Sineması (Nuovo Cinema Paradiso), Tangolar, Gardel’in Sürgünü (El Exilio de Gardel: Tangos), Cherbourg Şemsiyeleri (Les Parapluies de Cherbourg), Aşk Zamanı (Faa Yeung Nin Wa), Kadınlar Koğuşu (El Jaida), Zengin Mutfağı filmleri gösterilecek.



Cennet Sineması (Nuovo Cinema Paradiso)



Zengin Mutfağı

